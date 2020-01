Fin de mandat : un bilan pour préparer la suite

En mars 2020, les Français vont élire leurs conseillers municipaux et par extension les conseillers communautaires. Durant cette phase pré-électorale, une incertitude sur l’avenir s’installe au sein des équipes… Que faire pendant cette période ? Comment préparer la suite ?

Par Xavier Laisne, attaché principal

Le renouvellement des conseils municipaux et communautaires qui s’approche constitue une période propice aux scénarios et apporte son lot d’incertitudes quant au résultat des urnes. Elle apporte de nombreuses inquiétudes et fantasmes sur des évolutions, réorganisations et changements qui impacteront la collectivité et dont il est souvent quasiment impossible de prévoir la trajectoire exacte. Et oui, le Big Bang annoncé ne vient finalement pas toujours ! Et alors ? Le service public continue de s’exercer et les élus, nouvellement en fonction, ont besoin des services pour envisager leurs projets et mettre en œuvre des évolutions. Leurs attentes s’expriment en termes de propositions d’actions : le piège est de tout attendre des élus, notamment des ...