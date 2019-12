Politique de la ville

Publié le 19/12/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Le Conseil présidentiel des villes, instance placée auprès d’Emmanuel Macron pour le conseiller sur la politique de la ville, avait fait polémique lors de sa création en mai 2018, notamment parmi les élus de banlieue, qui en étaient exclus. Dix huit-mois plus tard, un des membres actifs de ce CPV, le commissaire divisionnaire Abdelkader Haroune en défend l’intérêt et évoque les dossiers traités.

Dix-huit mois après sa création, quel bilan tirer du conseil présidentiel des villes ? Annoncé de façon inattendue par Emmanuel Macron lors de son « discours de Tourcoing » du 14 novembre 2017 en pleine crise de confiance avec les élus de banlieue, la création de cette instance avait mis le feu aux poudres. L’objectif affiché était alors de réunir des personnalités issues des quartiers prioritaires, des « capteurs » selon le terme de l’Elysée destinés à « nourrir la réflexion du président de la République » sur la politique de la ville. Une instance nouvelle dont les élus, qui en étaient exclus, avaient pris ombrage, y voyant un « coup de com’» et se sentant « court-circuités ».