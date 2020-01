Les régions s’initient à la libéralisation des lignes TER

Valérie Pécresse annonce 5 000 vélos électriques supplémentaires à la location, une aide de 500 euros pour l’achat d’un vélo électrique et la gratuité du stationnement dans les parkings à vélos pour les abonnés au pass Navigo annuel. ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 10 et le 16 janvier 2020. ...