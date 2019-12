10 conseils pour favoriser l’innovation dans la commande publique

Références

La Commission innovation de Syntec-Ingénierie (fédération professionnelle de l’ingénierie) a établi un guide portant sur « l’innovation dans la commande publique » qui vise à présenter une boîte à outils juridique mise à disposition des acheteurs et des entreprises pour développer des solutions nouvelles. Ce document opérationnel expose en plus des retours d’expériences pour illustrer ces différents outils juridiques, mais aussi des bonnes pratiques à diffuser et des points de vigilance sur des pièges juridiques à éviter.