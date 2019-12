Aider les collectivités d’Outre-Mer c’est aussi les contrôler

Finances locales

Contrat donnant-donnant ! Responsables -en partie seulement- de leur fragilité financière, les collectivités d’Outre-Mer ne pourront pas compter uniquement sur l’État. Un retour à l’équilibre passera aussi par un contrôle renforcé des dépenses.

Mission accomplie ! Mardi 17 décembre, le député du Gers LREM Jean-René Cazeneuve et le sénateur de Guyane LREM Georges Patient ont remis à Edouard Philippe, leur rapport sur la situation financière des collectivités des régions et départements ultramarins (DROM). Ils ont eu le sentiment que le travail -pour lequel ils avaient été missionnés le 19 juin par le Premier Ministre- donnait « plutôt satisfaction », a confié le député, également président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

« Il y avait la nécessité d’un engagement de l’État, mais donnant-donnant c’est mieux », a estimé Jean-René Cazeneuve, quand Georges Patient confiait que les communes en difficulté ont souvent hérité « de situations antérieures. »