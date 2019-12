Incinération des déchets : les valeurs limites d’émission seront plus contraignantes

cc by celeste clochard

Après 5 ans de travaux menés avec les professionnels, les nouvelles Conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’incinération des déchets sont parues au journal officiel de l'Union européenne. Elles vont devoir être mises en œuvre d'ici 4 ans pour répondre à ces nouvelles conditions d'exploitation. Mais des difficultés de mesure restent à résoudre … Décryptage.

La directive relative aux émissions industrielles, dite « directive IED » (Industrial Emissions Directive), règlemente les installations les plus polluantes dans l’Union européenne. Elle a introduit une identification des installations IED dans la nomenclature ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement). Les autorisations devront reposer sur l’usage des « meilleures techniques disponibles » (MTD, traduction de BAT pour « Best Available Technology ») dans chaque secteur. Comme l’autorité qui délivre les autorisations d’exploiter ne connaît évidemment pas toutes les meilleures techniques disponibles pour chaque secteur, elle se ...