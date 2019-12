Utilisation du compte personnel d’activité et de formation des fonctionaires

Fonction publique territoriale

Publié le 19/12/2019

Un décret du 17 décembre précise les modalités d’application de la mise en œuvre du compte personnel d’activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d’utilisation du compte.

Le décret précise notamment que le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l’exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes.

Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.