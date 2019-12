Contrôle des établissements « Vacances adaptées organisées »

Handicap

Publié le 19/12/2019 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 17 décembre modifie des dispositions du code de l’action sociale et des familles concernant les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et à déclaration. Il renforce les dispositions relatives à leur contrôle en vue de mieux protéger leur public.

Ces dispositions concernent toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures. Un agrément » Vacances adaptées organisées » est nécessaire.