Révolution de l’assainissement : séparer les flux pour mieux les valoriser

Nantes Métropole expérimente via sa société de transports une navette fluviale à hydrogène. Après quatre ans de conception-réalisation, la mise en service bute sur des problèmes de gestion logicielle de la sécurité. ...

Toulouse Métropole a testé les pavés rafraîchissants. Une solution contre les îlots de chaleur urbains, qui s’envisage dans une combinaison entre technologie, verdure et colorimétrie… ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudence et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiées par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 20 décembre 2019 et le 2 janvier 2020. ...