Eau potable : la blockchain arrive

Encore confidentielle et surtout en cours de développement, la blockchain, couplée avec l’internet des objets, fait son apparition en matière d’alimentation en eau potable. Avec des enjeux de sécurité et de qualité de l’eau ou des réseaux.

Développée dans le domaine de la monnaie virtuelle à partir des années 2000, la blockchain commence à intégrer le secteur de l’alimentation en eau potable (AEP) en France depuis le milieu des années 2010. La blockchain (« chaîne de blocs ») est une manière nouvelle de stocker et transmettre des informations. Il s’agit d’une base de données partagée (dupliquée) dont la gestion est assurée par un réseau d’ordinateurs interconnectés. Ces derniers stockent les données le plus souvent de manière partitionnée (nœuds de réseaux). Les informations envoyées par les utilisateurs sont vérifiées et ...