Et la consigne pour recyclage revint

Le gouvernement a mobilisé sa majorité pour faire adopter l’amendement réintroduisant la consigne pour le recyclage et le réemploi des bouteilles en plastique. La mise en œuvre sera décidée en 2023, si le système de collecte actuel n’atteint pas ses objectifs. Ce qu’il n’aura manifestement pas le temps de prouver.

Majorité comme opposition regrettent la place prise par la consigne des bouteilles plastiques, alors que le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire recèle bien d’autres mesures qui vont modifier la politique de prévention et de gestion des déchets.

Pourtant, à l’issue du vote, mercredi 18 décembre, sur l’article 8, l’hémicycle de l’Assemblée nationale s’est vidé et Elizabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, est partie. Si le gouvernement voulait montrer que le texte est destiné à autre chose qu’à mettre en place la consigne, c’est donc raté.

« La consigne c’est la ...