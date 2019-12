Les collectivités ne se battent plus pour accueillir Amazon

Accueil

Publié le 19/12/2019 • Par Alizée Guilhem • dans : France

Le 12 décembre, les élus du conseil communautaire de Caen la Mer ont voté à l'unanimité pour une motion qui s'oppose à tout projet d'installation de plateforme Amazon sur leur territoire. À l'heure où la politique fiscale de l'entreprise, et plus globalement le modèle social qu'elle incarne, sont fortement remis en cause à l'échelle nationale, ce vote d'une collectivité est le signe d'un changement de tendance : promettre la création d'emplois ne constitue plus un sésame.

