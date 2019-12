Eau-Assainissement

Transfert de compétences eau : tout comprendre sur la loi Lecornu

Publié le 18/12/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Ne croyez pas que la question du transfert des compétences eau et assainissement soit terminée avec la fin de l’examen du projet de loi porté par le ministre des collectivités, Sébastien Lecornu, car il reste encore beaucoup de choses à dire et à éclaircir. Décryptage en profondeur de ce sujet si sensible pour les élus locaux, avec Régis Taisne, chef du département « cycle de leau » de la FNCCR.

