Loi fonction publique : un tableau de bord pour les collectivités

Publié le 18/12/2019 • Par Claire Boulland • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Pour s'y retrouver dans les méandres de la loi de transformation de la fonction publique, Amaury Brandalise, vice-président de l'Association des administrateurs territoriaux de France (AATF), a confectionné un tableau de bord évolutif à destination des collectivités.

« Un travail précieux », « simple et pratique », « excellent document », « très utile car difficile de s’y retrouver »… Sur les réseaux sociaux, le tableau de bord sur la mise en œuvre opérationnelle de la loi du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique (1), réalisé par Amaury Brandalise, vice-président de l’ AATF , rencontre un vif succès.

Moins de deux semaines après sa publication début décembre, le tableau capitalisait plus 8 500 vues et des dizaines de partages. « Je vais me permettre de l’utiliser en intra pour continuer de communiquer sur les impacts de cette loi », commentait une responsable des ressources humaines de grande collectivité sur LinkedIn.

Dans les cinq colonnes reprenant les grands axes de la loi – « promouvoir le dialogue social », «améliorer les leviers managériaux », « simplifier le cadre de gestion », « accompagner mobilités/transitions professionnelles », « renforcer l’égalité professionnelle » – sont détaillées les mesures d’application immédiate, nécessitant un décret ou une délibération, celles nécessitant une ordonnance, les dates d’effet et dates butoirs etc.

Presque chaque mesure renvoie vers une fiche d’un centre de gestion, un guide réalisé par le CNFPT ou encore des articles de presse en lien.

Devant l’enthousiasme général, Amaury Brandalise, par ailleurs chargé de mission auprès du directeur du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de Gironde, s’est donné pour objectif d’actualiser son travail au rythme des décrets d’application. La Gazette le publie ici, et mettra à jour le document au fur et à mesure des enrichissements apportés par son auteur.

Vous pouvez vous aussi publier ce document sur votre site, comme vous le feriez pour une vidéo, en cliquant sur la flèche en bas à gauche de la fenêtre ci-dessous.

