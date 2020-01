Les Hauts-de-France testent leur connexion

Comment détecter les zones blanches et les zones grises ? Pour répondre à cette question tout en restant indépendant des chiffres des opérateurs, la région Hauts-de-France, accompagnée de ses départements, de deux syndicats mixtes et de la Banque des territoires, a lancé une application.

« Tu captes ? » Le nom de l’application a le mérite de la clarté. Son but : inciter les citoyens à tester eux-mêmes leurs connexions avec une application ludique. Selon Julie Riquier, vice-présidente en charge de l’aménagement numérique du territoire à la région, l’opération est une réussite : « 650 000 tests ont été réalisés en un an. C’est plus que dans les territoires qui nous ont précédés ».

Démarche participative

En effet, les Haut-de-France ne sont pas les premiers à s’essayer à cette démarche participative. Leur prestataire ...