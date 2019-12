« La concurrence pour faire circuler plus de trains dans la Région Sud »

La Région Sud (ex-Paca) est la première. Cette semaine, le conseil régional a en effet voté une procédure de délégation de service public d’une partie de son réseau TER. Un appel d’offres sera lancé au printemps. Andreas Wettig, expert ferroviaire au bureau d’études Trans-Missions, participe activement au dossier.

Comment votre bureau d’études accompagne-t-il la Région Sud dans sa procédure d’ouverture à la concurrence du réseau TER ?

Nous travaillons avec cette région depuis octobre 2018. Un avis de pré-information a d’ailleurs été lancé le 19 mars dernier. Aujourd’hui, nous sommes au deux tiers de la préparation et de la rédaction du marché. Comme nous sommes une société franco-allemande, avec la branche KCW en Allemagne, nous nous appuyons sur 20 années d’expérience de mise en concurrence sur le réseau régional d’outre-Rhin. Il ressort de l’expérience allemande que le prix unitaire par kilomètre a baissé de 25% grâce à la mise en concurrence, ce qui a permis aux Länder d’augmenter leur service et leurs offres avec plus de matériel roulant notamment.

Y a-t-il des spécificités ...