L’investissement public ne chutera pas juste après les municipales

Investissement

Publié le 18/12/2019 • Par Louis Gohin • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

À l’approche des élections, l’investissement ralentit mais devrait se stabiliser au second trimestre 2020 selon l’Insee. Les communes sont les premières concernées.

Pour les collectivités, le mandat 2014-2019 n’aura pas été celui des grands investissements. Bien au contraire. Comparé à la période 2008-2014, 16 milliards de moins ont été dépensés. Les conséquences des baisses de dotations sont notamment connues.

Les communes effectuent 62% des investissements

Le cycle électoral a-t-il eu un effet particulier, lui aussi, sur l’investissement public ? Non. Il a toujours une influence, qui généralement se résorbe en majeure partie au bout de trois ans après les municipales. Mais elle n’est pas plus forte que d’habitude. Selon la note de conjoncture publiée le 17 décembre par l’Insee, « le cycle électoral ne semble pas avoir plus d’effet sur l’investissement des APUL (1) de nos jours qu’auparavant. »

