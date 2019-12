L’approbation des acquisitions des sociétés d’aménagement foncier

aménagement rural

Publié le 18/12/2019 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 18 octobre modifie le premier article de l’arrêté du 16 mai 1962 modifié portant application du décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural :

« Les acquisitions immobilières d’un montant supérieur à 120 000 euros, poursuivies par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exercent leur activité en métropole, sont soumises à l’approbation préalable des commissaires du Gouvernement.

Le montant prévu à l’alinéa précédent est fixé à 75 000 euros pour les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exercent leur activité en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce montant est également fixé à 75 000 euros pour les acquisitions immobilières poursuivies à Mayotte par l’opérateur foncier mentionné à l’article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues aux articles R. 181-41 et R. 181-43 du même code. »

Cet article est en relation avec le dossier