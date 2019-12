Grève : mobilisation en légère hausse dans la fonction publique territoriale

Réforme des retraites

Publié le 17/12/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le ministère de l’Action et des comptes publics avance, un taux de 4,71% des agents territoriaux en grève, contre 3,60 % le 10 décembre. Des chiffres contestés par les syndicats.

La mobilisation contre la réforme des retraites reste faible dans la fonction publique territoriale, selon les chiffres du ministère de l’Action et des comptes publics. Elle culmine à 4,71 % des agents grévistes le 17 décembre. Soit une légère augmentation (+ 1,11 %) au regard de la précédente journée de mobilisation du 10 décembre (3,60 %). Ce chiffre reste cependant très en-deçà du 5 décembre – où elle avait atteint 9,98 % – et des niveaux de la fonction publique d’Etat (15,69 %) et de la fonction publique hospitalière (11,8 %) ce 17 décembre. Des chiffres contestés par la fédération des services publics de la CGT.

« Mobilisation historique sans précédent »

« Force est de constater que la journée du 17 décembre a de nouveau enregistré des taux de grévistes importants dans la fonction publique territoriale. On peut parler sans exagération de mobilisation historique sans précédent », se félicite l’organe syndical. Au-delà de la réforme des retraites, la CGT s’en prend à la loi de transformation de la fonction publique. « Dans les communes, dans les départements et les régions, dans les offices de l’habitat, dans les services de l’eau, les lois se succèdent les unes aux autres pour remettre en cause tout l’édifice républicain », juge par ailleurs la CGT.