Assainissement : réhabiliter les réseaux sans tranchées

Les nuisances créées par les chantiers en centre-ville et l’encombrement du sous-sol en zone dense ont poussé les collectivités à s’orienter vers des travaux sans tranchée pour leurs réseaux. Si cette technique connaît des difficultés pour la pose de nouveaux tuyaux d’assainissement à cause de la nécessité de respecter l’écoulement gravitaire, la réhabilitation possède de nombreux atouts grâce aux différentes techniques utilisables.

Contexte

Même si le réseau d’assainissement est beaucoup plus récent que celui de l’eau, sa durée de vie est estimée entre 60 et 90 ans. Sa rénovation est donc un enjeu majeur dans les années qui viennent. Cette rénovation peut être effectuée de différentes façons. La plus évidente est bien entendu celle du remplacement et d’une réparation avec l’ouverture d’une tranchée. Cette solution s’impose pour les réseaux implantés à faible profondeur et dans des zones rurales ou peu denses. Dans ce cas, la concentration moins importante des réseaux enterrés permet un travail efficace et facilité.

A contrario, dans les ...