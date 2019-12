Suppression de certaines commissions techniques

modernisation de l'Etat

Publié le 17/12/2019 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un décret du 16 décembre procède à la suppression ou à la fusion de commissions relevant du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Sont donc supprimés :