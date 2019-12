Réforme des retraites : pourquoi les territoriaux s’inquiètent

Réforme des retraites

Si l'ampleur de la participation des agents territoriaux à la grève et aux manifestations contre la réforme des retraites, ce 17 décembre, est inconnue, elle pourrait se nourrir du flou qui perdure sur nombre de sujets les touchant. Ces quelque huit millions de Français se sentent oubliés des débats sur ce sujet.

La démission de Jean-Paul Delevoye, le 16 décembre, a fait monter d’un cran encore la tension autour de la réforme des retraites, à la veille du second appel intersyndical à mobilisation, le 17 décembre. « On avait des réunions bilatérales prévues avec le haut-commissaire dans les jours qui viennent, commente Claire Le Calonnec, responsable CFDT Interco. Il devait aussi revenir devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale [CSFPT] en janvier… ».

Or des questions et des inquiétudes, les agents des collectivités en ont encore beaucoup, sur cette réforme et ont le sentiment d’être oubliés, parfois au sein même de leurs organisations syndicales : « Je suis en train de voir avec ma fédération quelle communication on peut avoir sur les territoriaux », explique Didier Louvet, représentant FPT au sein de la fédération CGT Services publics. Même sentiment d’être invisibilisés du côté des employeurs territoriaux : « Nous représentons 8 millions d’agents, soit bien plus que la SNCF et la RATP réunies, et tout le monde s’en fiche », tempête Philippe Laurent, maire de Sceaux et président du CSFPT.

Du flou sur les départs anticipés

Premier sujet qui « passe » mal pour les agents des collectivités : l’instauration d’un « âge d’équilibre » à 64 ans, alors que l’âge moyen actuel de départ à la retraite des fonctionnaires territoriaux est de 61 ans et 5 mois (*). « Il va falloir être plus précis et expliquer longuement aux agents ce que cela signifie, prévient Didier Louvet. Un fonctionnaire à carrière longue par exemple, pourra encore partir plus tôt, mais on n’a pas confirmation que cela sera sans décote ».

La même question – mais beaucoup d’autres aussi – se posent pour les agents actuellement en catégories insalubre ou active. Les policiers municipaux et sapeurs-pompiers professionnels, qui n’ont pour l’instant que des promesses imprécises de garder leurs spécificités, restent très mobilisés.

Quant aux autres agents des catégories insalubres et actives – qui disparaissent -, ils s’inquiètent d’être désormais « renvoyés » au Compte personnel de prévention (C2P), actuellement en vigueur dans le privé.

« Les égoutiers, par exemple, actuellement en catégorie insalubre, cite Johan Laurency, représentant de FO territoriaux, auraient le droit de partir à la retraite deux ans plus tôt contre 10 ans actuellement. De plus, on ne sait pas si c’est 2 ans avant 62 ans ou avant 64 ans, ni si c’est sans décote ou si, par exemple, l’âge pivot est avancé à 62 ans pour les agents de ces catégories».

Le C2P très critiqué

Quant au C2P, il fait l’unanimité contre lui, malgré l’annonce par Edouard Philippe d’une amélioration des seuils de prise en compte du travail de nuit : «Dès son élection, Emmanuel Macron a fait passer ses critères de pénibilité de 10 à 6, se remémore Didier Louvet. Nous, à la CGT, on n’est pas pour son extension à tout le monde, mais plutôt pour l’extension au privé des catégories actives du public ». Cette solution permettrait selon lui d’offrir les mêmes conditions de départ aux aide-soignantes, qu’elles travaillent en hôpital privé ou en Ehpad intercommunal, par exemple. Johan Laurency cite lui aussi ce métier en exemple : «On ne prend pas en compte la pression psychologique que connaissent les agents de ces établissements.»

Mais il y a d’autres métiers territoriaux pénibles, « dont on ne parle pas assez, assure Claire Le Calonnec, comme celui assuré dans les services d’eau et d’assainissement : ils exigent la manipulation de produits chimiques, le travail de nuit, en équipes… ». Pour la CFDT, qui demandait, déjà auparavant, une révision du dispositif de catégories actives, « il faut un système plus juste et plus complet, affirme Claire Le Calonnec. Pour cela, il faut regarder la réalité du travail : ce n’est pas le statut qui fait la pénibilité ».

Les primes, « un sujet brûlant »

Autre sujet resté dans le flou resté malgré les précisions sur la réforme présentées par Edouard Philippe le 11 décembre : l’intégration des primes dans le calcul de la pension des fonctionnaires.

«On nous dit que cela va compenser le calcul de la retraite sur toute la carrière au lieu des six derniers mois, mais à partir de quel taux de primes est-ce que cela compensera réellement ? », s’interroge Johan Laurency. Il ajoute : « Le régime indemnitaire est très variable dans la fonction publique territoriale. Les agents des petites collectivités n’en ont pas, tout comme les professeurs d’enseignement artistiques par exemple».

Il regrette d’ailleurs qu’aucune donnée chiffrée sur ces primes des territoriaux ne soit communiquée par l’État. Pour Didier Louvet, « il est certain qu’il y a une majorité de collectivités qui ne donnent pas ou peu de primes : c’est un sujet brûlant qui n’est pas pris à la hauteur des enjeux ».

Pour toutes les organisations syndicales, la refonte de la politique salariale dans la fonction publique territoriale doit donc être un préalable à une réforme des retraites. Quant aux trois scénarios d’intégration progressive des primes présentés par Edouard Philippe comme un moyen de « lisser » les inégalités, ils « sont tous insuffisants » estime Claire Le Calonnec, qui regrette « des concertations factices » sur le sujet.

Disputes en vue lors des divorces

Autre sujet d’inquiétude : la majoration de 5 % de points par enfant, prévue dès le premier (et 2 % à partir de 3 enfants). «Il y avait déjà deux trimestres attribuées aux mamans fonctionnaires et 10 % de bonification dès le 3e enfant pour le père et la mère, assure Didier Louvet. Ce n’est donc pas un plus, d’autant que ce nouveau système, où la majoration serait attribuée soit à la mère soit au père, engendrerait forcément des disputes en cas de séparation ».

De son côté, Johan Laurency hésite à affirmer qu’il voit un progrès ou non dans la proposition gouvernementale pour des droits familiaux, mais il observe : «Même si c’est un plus, on nous donne d’un côté pour nous enlever de l’autre. De toute façon, il est clair que cette réforme est faite pour gagner de l’argent et maintenir les dépenses de retraites sous 14 % du PIB ».

