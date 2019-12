Statistiques

Le sentiment d’insécurité recule dans les quartiers et les villages

Publié le 17/12/2019 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Fotolia

L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié, le 12 décembre, les résultats de son enquête annuelle « Cadre de vie et sécurité 2019 », portant sur les victimations, c'est à dire la délinquance que les habitants disent avoir subi (et pas forcément déclarée aux services de police, en 2018 et la perception de la sécurité ressentie. La Gazette vous en présente les grandes tendances.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Sécurité publique