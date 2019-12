Cent lignes de covoiturage à déployer dans les territoires peu denses

L’Etat a validé un programme pour aider les collectivités locales à co-construire des lignes de covoiturage avec les acteurs du territoire.

cet article fait partie du dossier

L'autopartage : une autre solution au... "tout auto"

Comment massifier le recours au covoiturage dans les zones rurales et périurbaines ? En créant des lignes dédiées, le long desquelles des arrêts seront positionnés à l’instar des lignes de bus. Puis en portant ces « lignes de covoiturage » à la connaissance des habitants grâce à une application mobile. C’est la solution proposée par le nouveau programme baptisé « AcoTE », c’est-à-dire « acteurs et collectivités engagés pour l’éco-mobilité ». Il vient d’être validé par l’Etat dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Ce programme CEE sera lancé début 2020 pour trois années. Il est porté par l’association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) avec les sociétés La Roue Verte et Certinergy & Solutions. Au total, leur objectif est de déployer une centaine de lignes de covoiturage pour les déplacements du quotidien là où les transports en commun ne sont pas développés. En particulier pour les trajets domicile-travail. « Nous ne ciblons pas forcément les communes telles qu’elles sont définies administrativement, mais plutôt des bassins de vie », précise Chloé Noual, responsable des actions territoriales chez Certinergy & Solutions. « Typiquement des territoires regroupant plusieurs EPCI. » Comme les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) par exemple.

Sensibiliser 25 000 décideurs locaux en trois ans

L’idée est d’aider les acteurs publics locaux à co-construire ces lignes de covoiturage avec les habitants, les entreprises et les associations du territoire. D’abord par des actions de sensibilisation et d’information, à commencer par celle des décideurs publics. Cette phase sera pilotée par l’ANPP et par Certinergy & Solutions avec l’ambition de sensibiliser 25 000 décideurs locaux en trois ans. Ensuite, grâce à un accompagnement des collectivités intéressées. Cette phase plus concrète sera gérée par La Roue Verte, qui a déjà déployé une solution analogue entre le Vercors et la ville de Grenoble. Elle aidera les collectivités à identifier les tracés et horaires de fréquentation les plus pertinents, ainsi que les freins au déploiement du covoiturage.

Cinq premiers territoires ont accepté de s’engager et même de participer à la gouvernance du programme : les PETR Pays Vallée du Loir (dans la Sarthe), Doubs Central et Nord de l’Yonne ; les Pays de la Déodatie (dans les Vosges) et du Cœur d’Hérault. « Ils serviront de territoires-pilotes sur lesquels nous testeront les premières lignes », explique Chloé Noual.

D’un point de vue financier, le volet sensibilisation sera pris en charge par le programme, qui devrait bénéficier d’un budget de 8 millions d’euros. Par contre, la phase d’accompagnement sera facturée à un prix qui n’est pas encore défini. Pour partager les témoignages de terrain, deux journées d’études seront également organisées chaque année. La première d’ici à l’été 2020.