Vieillissement : un rapport préconise des « pactes locaux de la longévité »

Grand âge

Publié le 16/12/2019 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

La députée (LREM) Audrey Dufeu Schubert a présenté le 12 décembre un rapport « Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme ». Elle formule 86 propositions dont les premières plaident pour une meilleure prise en compte de la longévité dans les politiques locales.

Le Premier ministre avait confié le 18 juin à la députée (LREM) de Loire-Atlantique Audrey Dufeu Schubert une mission sur la place et l’image des aînés dans notre société. Depuis son élection, l’ex-directrice d’un établissement de soins de suite et de soins palliatifs plaide, en effet, pour « donner du sens à une longévité inclusive ». L’élue a présenté le 12 décembre un catalogue de 86 propositions dont l’ambition dépasse le périmètre fixé au départ : de la numéro 1 qui recommande le déploiement de « pactes locaux pour la longévité » à la dernière qui souhaite faire de la transition démographique une Grande cause nationale…

Label « Territoire ami des aînés »

D’emblée, pour la rapporteure, il s’agit d’articuler l’action des communes et collectivités locales, pour l’exercice ...

