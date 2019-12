Sécurité

« Les acteurs publics et privés de la sécurité parlent aujourd’hui le même langage »

Le Club des directeurs de sécurité des entreprises (CDSE) consacre son colloque annuel du 17 décembre aux territoires et aux vertus du continuum de sécurité. Dans un entretien à la Gazette, son président, Stéphane Volant, appelle les collectivités et le monde de l’entreprise à créer « une alliance objective » et à définir précisément la place de chacun dans la sécurité globale.

