Grève : les raisons de la (dé)mobilisation des agents territoriaux

Réforme des retraites

Publié le 13/12/2019 • Par Emmanuel Franck • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les agents de la fonction publique territoriale se sont moins mobilisés que ceux des autres fonctions publique lors des journées de décembre sur les retraites. En cause : une incidence supposée moins forte de la réforme mais aussi une culture de contestation moins enracinée qu'ailleurs.

Lors des deux premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites des 5 et 10 décembre, les agents de la fonction publique territoriale se sont moins mobilisés que leurs homologues de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d’État, et beaucoup moins que les cheminots et les enseignants (lire encadré). Faut-il en déduire que les fonctionnaires de la territoriale sont moins concernés par la réforme des retraites ? C’est en partie vrai, mais ces écarts de mobilisation ont aussi des causes plus anciennes et structurelles.

Un terreau de mécontentement qui varie selon les métiers

La réforme des retraites n’est pas le seul sujet de mécontentement des agents de la fonction publique. A l’éducation nationale, dans la police, à l’hôpital, chez les gardiens de prison, les personnels revendiquent depuis des mois une amélioration de leurs conditions de travail. La réforme intervient sur ce terreau de mécontentements. C’est l’une des raisons pour

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier