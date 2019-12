« Les réseaux de 5e génération seront à basse température »

Energie

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies a participé au groupe de travail mis en place par Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique, sur les réseaux de chaleur et de froid. Guillaume Perrin, spécialiste du sujet, en précise les enjeux actuels et les évolutions possibles.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Energies renouvelables