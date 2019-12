Aménagement du territoire

Spécialistes du «quotidien» : des départements proches de la pénurie

Publié le 20/12/2019 • Par Alexandre Léchenet • dans : Dossiers d'actualité, France

D.R.

Troisième volet de notre analyse de la démographie médicale. Si un médecin spécialiste sur deux en France a plus de 55 ans, la Gazette se penche plus précisément sur cinq spécialistes du «quotidien» : pédiatres, gériatres, dermatologues, ORL et ophtalmologues pour identifier les départements les plus à risques.

