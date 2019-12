Eau-Assainissement

Changement climatique : 2019 a changé la donne pour les Français

Publié le 19/12/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Taffi-Fotolia

Les derniers évènements climatiques ont sans doute marqué les esprits des Français qui y sont de plus en plus sensibles et en font l’une de leurs principales préoccupations. Pour les services d’eau et d’assainissement, c’est l’un des principaux enjeux à relever, comme le montre la dernière étude du cabinet BIPE pour le compte de la Fédération professionnelle des entreprises de l’eau, qui dresse également un état des lieux plus global de ces services.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Eau - assainissement

Eau potable