Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 7 au 13 décembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Rénovations réussies – L’Agence nationale de l’habitat (Anah) a annoncé avoir largement dépassé son objectif de 120 000 logements rénovés en 2019. Comme le précise le site Batiweb, plus de 122 000 rénovations ont été réalisées cette année. C’est la première fois en 4 ans que l’agence atteint (et dépasse) ses objectifs. A titre de comparaison, 95 000 logements avaient été rénovés l’an dernier. Pour expliquer un tel résultat, l’article met en avant la simplification de l’accès aux aides, en particulier via Internet. Désormais, l’objectif est d’atteindre les 134 000 rénovations en 2020, grâce, notamment à une augmentation de 12% du budget de l’Anah. C’est la première fois que celui-ci dépassera le milliard d’euros [lire aussi notre article].

Coup de froid – A l’heure des bilans, la filière des réseaux de chaleur vient jeter un froid. Selon un article de La Tribune, ce mode de chauffage collectif souffre encore face au gaz et affiche des résultats très éloignés des objectifs fixés par la loi de transition énergétique [lire aussi notre article]. Comme le rappelle l’article, les réseaux de chaleur ne représentent aujourd’hui que 5% du marché du chauffage alors que « c’est la solution qui valorise le mieux les énergies renouvelables et de récupération ». Pour relancer la filière, il faudrait convaincre 50 à 60 communes de plus de 10 000 habitants par an de choisir cette solution. Le fonds chaleur de l’Ademe – qui va être porté à 350 millions d’euros en 2020 – pourrait y contribuer.

Le solaire privé de sol – Lancé en 2017, le Plan solaire développé par EDF peine à atteindre ses objectifs. Comme l’explique Actu Environnement, alors que l’entreprise prévoit d’installer 30 GW de solaire photovoltaïque d’ici 2035, elle n’a pu en installer que 50 MW en 2019 pour atteindre, aujourd’hui, une capacité totale d’un peu moins de 350 MW [lire aussi notre article]. Selon EDF, la grande difficulté est liée au foncier. Alors que les pouvoirs publics privilégient les terres dégradées pour accueillir des centrales photovoltaïques, l’entreprise se heurte en effet à une forte concurrence pour y accéder. De plus, elle peine à trouver de grandes surfaces d’un seul tenant alors que son objectif était d’implanter de grandes installations de 100 MW.

Indicateurs – Evaluer le degré de naturalité des cours d’eau, calculer la population d’oiseaux d’eau hivernants, prendre en compte l’offre de formation sur la biodiversité, recenser les animations autour des zones humides et répertorier les cours d’eau asséchés… tels sont les cinq nouveaux indicateurs de mesure de l’état de la biodiversité proposé par l’Observatoire national de la biodiversité (ONB). Ils viennent s’ajouter aux 89 déjà existants. Pour mieux les connaître, l’ONB les présente plus longuement sur son site Internet.

Economie d’énergie – Dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de dévoiler les 13 nouveaux projets retenus lors du dernier appel à programmes [lire aussi notre article]. Mettre en place des actions en faveur de la rénovation énergétique, promouvoir les modes de déplacement décarbonés, inciter au covoiturage… : tous les projets sont présentés, dans le détail, sur le site Internet du ministère.

Zones d’ombre – Le quotidien Le Monde s’interroge : où sont passés les résultats de la consultation publique autour de la question de la protection des populations vivant à proximité de zones d’épandage de pesticides ? Deux mois après, et alors que 53 000 contributions ont été enregistrées, l’article se fait l’écho d’une démarche de différentes ONG qui réclament de publier « de toute urgence » les résultats. Le ministère de la Transition écologique avait en effet annoncé qu’il les publierait fin octobre…

Recyclage – Les entreprises Total, Recycling Technologies, Nestlé et Mars ont annoncé s’associer au sein d’un consortium pour développer une filière industrielle de recyclage chimique. Comme le présente Capital, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un appel à projets de Citeo et vise à étudier la faisabilité technique et économique de recycler des déchets plastiques complexes.

Et aussi…

Selon une étude réalisée à l’échelle européenne, les unités de production de biométhane sont en constante évolution [Environnement magazine] ;

Pendant la grève, les embouteillages se multiplient même sur les pistes cyclables [BFMTV] ;

Si certaines villes françaises ont pris des mesures pour lutter contre la pollution de l’air, beaucoup sont encore trop timides [France Inter].