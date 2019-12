Les conférences régionales de la santé et de l’autonomie modifiées

AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ

Publié le 13/12/2019

Un décret du 11 décembre modifie la composition des conférences régionales de la santé et de l’autonomie des agences régionales de santé et certaines de leurs modalités de fonctionnement.

Les principales adaptations concernent :

le remplacement des représentants des conférences de territoires par des représentants des conseils territoriaux de santé ;

la prise en compte de la création de la nouvelle collectivité territoriale unique de Corse ;

la création d’un schéma régional de santé unique dans le projet régional de santé ;

la suppression des pôles de santé et des fédérations régionales des unions régionales des professionnels de santé ;

les modifications relatives aux zones du schéma régional de santé.

La conférence dispose d’un membre supplémentaire, le représentant du ministère de la défense, au sein du collège des offreurs des services de santé, et le représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est remplacé par le directeur coordonnateur régional de la gestion du risque, au sein du collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale et de la commission spécialisée de l’organisation des soins.

La durée des mandats des membres de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie est alignée sur la durée du projet régional de santé, soit 5 ans.