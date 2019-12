De nouvelles communes dans les zones d’aide à finalité régionale

Développement économique

Un décret du 11 décembre modifie le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020 en intégrant 14 nouvelles communes aux zones d’aide à finalité régionale.

Dans ces zones, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent peuvent contribuer au développement des territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements initiaux des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) ou la création d’emplois liés à ces investissements.

La liste de ces 14 communes figure en annexe.