« Green Deal » : la feuille de route de l’Europe pour verdir toutes les politiques

Développement durable

Publié le 12/12/2019 • Par Isabelle Smets • dans : Europe

Dix jours après sa prise de fonction, la nouvelle Commission européenne a posé sur la table son fameux “Green Deal”. Rénovation des bâtiments, reforestation, collecte des déchets...il y en a pour tous les goûts. Décryptage.

C’est un chantier immense que la Commission européenne a présenté le 11 décembre : son très attendu « Green deal ». Une méga stratégie qui doit mener l’Europe vers la neutralité carbone d’ici 2050 et aider à préserver l’environnement et la biodiversité (voir ici aussi). En tout, ce sont une cinquantaine de mesures et initiatives que la Commission compte lancer au cours des deux prochaines années, qui toucheront un grand nombre de secteurs, de l’agriculture au logement, en passant par la mobilité, les déchets, les forêts ou encore l’alimentation.

Réduire les émissions

Les premières propositions concrètes arriveront très rapidement, dès le premier semestre 2020. Une « loi climat » donnera force légale à l’objectif de la neutralité carbone dans l’Union européenne (UE), qui sera suivie, d’ici ...