Nouvelles grèves dans la fonction publique territoriale

Réforme des retraites

Publié le 12/12/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

L’intersyndicale CGT, FA, FO, FSU et Solidaires dénonce "la retraite à 64 ans". Elle appelle à participer à la journée de grève interprofessionnelle du 17 décembre.

Sans surprise, les syndicats les plus marqués à gauche dans les collectivités territoriales dénoncent les annonces d’Edouard Philippe devant le Conseil économique, social et environnemental, le 11 décembre 2019. Dans un communiqué, l’intersyndicale CGT, FA, FO, FSU et Solidaires dit non « à la retraite à 64 ans ». Elle voit, dans le dispositif annoncé, une « double peine pour les femmes dans la fonction publique ». L’intersyndicale en profite pour demander des « créations d’emplois statutaires dans les nombreux secteurs qui en ont besoin et un plan de titularisation des contractuels ».

Actions locales

L’intersyndicale appelle aussi « à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là où les salariés le décident ». Au menu : des actions de grève et des manifestations locales le 12 décembre, puis ce week-end. Et surtout, les syndicats hostiles à la réforme des retraites appellent les agents des collectivités à participer le 17 décembre la nouvelle journée de grève interprofessionnelle.