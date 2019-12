Engagement et proximité : gros plan sur l’accord entre députés et sénateurs

Décentralisation

Publié le 12/12/2019 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Possibilité pour les communes de prendre la compétence « eau et assainissement » sauf décision extrêmement motivée de leur intercommunalité, hausse graduée des émoluments des « petits » maires, nouvelle loi sur la parité avant fin 2021… : pleins feux sur les principales mesures adoptées, le 11 décembre 2019, en commission mixte paritaire.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’accord a nécessité des dizaines d’heures de négociations entre les rapporteurs du projet de loi « Engagement et proximité ». Mais le député Bruno Questel (LREM) et ses homologues sénateurs Mathieu Darnaud (LR) et Françoise Gatel (UDI) sont parvenus à un compromis validé en commission mixte paritaire le 11 décembre 2019.

Un accord qui, selon le ministre délégué chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu, marque « la traduction des 96 heures d’échange entre Emmanuel Macron et les maires durant le grand débat ». « C’est la reconnaissance de la diversité des territoires et des élus locaux, fers de lance de la République », se réjouit Françoise Gatel. « C’est un accord gagnant-gagnant pour les maires », renchérit Bruno Questel.

Plein feu sur les principales mesures du texte de la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne