Patrimoine

« Autoriser 100 % de subventions, c’est reconnaître que le patrimoine appartient à tous »

Publié le 12/12/2019 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

F. Riou

Le projet de loi Engagement et proximité rend possible pour les communes rurales d’obtenir 100 % de subventions publiques pour leurs travaux sur le patrimoine non classé. Cécile Gallien, maire de Vorey (1 434 hab., Haute-Loire) et membre du groupe de travail sur l’Agenda rural apprécie. Mais les 100 % s’annoncent théoriques…

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement rural

Conservation du patrimoine