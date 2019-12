« Les violences contre les pompiers sont la manifestation d’une société qui va mal »

Sécurité civile

Publié le 12/12/2019 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un entretien à la Gazette, le sénateur Loïc Hervé, revient sur le rapport sur la sécurité des sapeurs-pompiers du 11 décembre, dont il est le co-auteur. Il y évoque les mesures les plus emblématiques et livre son point de vue sur le malaise qui touche le métier.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« 18 propositions pour que cesse l’inacceptable. » Mercredi 11 décembre, les sénateurs Loïc Hervé (Union Centriste), Patrick Kanner (Socialiste et républicain) et Catherine Troendlé (LR) ont présenté les conclusions de la mission d’information sur la sécurité des sapeurs-pompiers. Pour enrayer l’explosion des violences (+213% en dix ans), ils préconisent notamment une campagne de sensibilisation et une réponse pénale forte, avec la systématisation des dépôts de plainte. Mais pour le sénateur Loïc Hervé, la problématique des sapeurs-pompiers va au-delà de la violence qu’ils subissent. Entretien.

18 mesures pour améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers

Les chiffres des agressions envers les sapeurs-pompiers montrent une augmentation de 213% en dix ans. Comment en est-on arrivé là ?

C’est la manifestation d’une société qui va mal, d’une crise de la verticalité. Les sapeurs-pompiers sont victimes de violences comme le sont d’autres agents publics. Ils ont été plutôt préservés pendant un temps mais le phénomène a explosé.

Il y a eu une prise de conscience au sein des pouvoirs publics et chez les sapeurs-pompiers. Maintenant il faut gagner la conscience des Français. Six agressions en ...