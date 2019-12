Que viennent faire les start-up dans les politiques culturelles ?

Politiques culturelles

Publié le 12/12/2019 • Par Sophie Le Renard • dans : Actualité Culture, France

L’accès à la culture pour tous est un des axes choisis par la plateforme numérique make.org, avec le soutien de l’Etat. Cette startup sollicite les internautes sur des « grandes causes » à défendre pour ensuite déterminer un plan d’actions, alliant acteurs publics et privés.

Et si aujourd’hui tout le processus de décision politique était remis en cause ? Des plateformes numériques telles que make.org souhaitent rebattre les cartes en la matière. En effet, cette startup créée en 2017 collecte les opinions et propositions des internautes sur des sujets précis, « des grandes causes », pour faire émerger des pistes d’actions concrètes, dont les décideurs, tant politiques qu’économiques, doivent s’emparer. Cela serait une sorte d’alliance entre les citoyens, la société civile, le monde économique, politique dont les collectivités territoriales.

Le 9 décembre dernier, dans le décor underground du Palais de Tokyo, étaient réunis les représentants de ces composantes (sauf les citoyens) dont pas moins de deux membres du gouvernement, Franck Riester, Ministre de la ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne