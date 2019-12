Politiques publiques : ce que réclament les acteurs du design

Design

Publié le 12/12/2019 • Par Hélène Girard Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actualité Culture, France

Au terme de 8 mois d’introspection et de réflexions collectives, les multiples acteurs qui composent l’écosystème du design ont remis un cahier de doléances s’adressant à toutes les parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et l’Etat, lors des premières Assises du Design qui se sont déroulées mercredi 11 décembre à Bercy.

Innovation - recherche et développement

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un point final, mais aussi un « commencement », une « promesse pour demain » : la journée qui s’est déroulée le 11 décembre à Bercy est venue clore la tenue de « 48 réunions, avec 200 participants actifs, sur 1200 contributeurs directs ou indirects », a énuméré Thierry Mandon, directeur de la Cité du design à Saint-Etienne, et qui a porté ce dispositif conjointement avec le ministère de la Culture et le ministère de l’Economie et des Finances.

Parmi les participants, on retrouve des designers, bien sûr, mais aussi des écoles de design, des entreprises, des associations, des collectivités territoriales… ayant pour objectif de coconstruire une nouvelle politique publique, où le design jouira pleinement de la reconnaissance qu’il mérite. Et parmi les mesures proposées, certaines concernent directement les acteurs publics, notamment dans le cadre du succès croissant du design de politiques publiques. Tour d’horizon.

L’innovation publique par le design

Laura Pandelle, designer à la 27e Région, a rappelé que ce terrain de jeu de la transformation des services publics par le design était investi depuis plus d’une dizaine d’années déjà par les designers : « que ce soit au niveau local ou national, le terrain existe aujourd’hui ». L’enjeu étant désormais de garantir un

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne