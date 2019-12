Ambition 2024 : 5000 jeunes talents insérés dans 100 villes françaises

[Tribune] Sport

L'Agence pour l'éducation par le sport et 17 maires signent une tribune pour la reconnaissance de la performance sociale du sport.

Des milliers de jeunes sont sans diplôme et sans emploi dans notre pays, près de 45% sont issus des quartiers populaires. Hélas, certains d’entre eux peuvent être attirés dans des projets mortifères, annihilant un talent devenu inexploité.

Les villes sont au cœur de ce combat, elles doivent trouver urgemment de nouvelles solutions efficaces pour accompagner cette jeunesse. Le programme « Déclics sportifs » qui vise à insérer des jeunes sans diplôme est une solution qui fonctionne et qui mérite d’être développée au-delà des 26 villes déjà couvertes.

S’attaquer à un des enjeux majeurs de l’avenir de notre pays

Dans nos villes, et notamment dans celles qui abritent des quartiers prioritaires, deux enjeux apparaissent : repérer des jeunes et retisser ce fameux lien de confiance, indispensable à leur accompagnement. Les éducateurs sportifs apparaissent comme les derniers acteurs capables de rapprocher cette jeunesse talentueuse et le monde de l’entreprise.

Il y a 5 ans, l’Agence pour l’Education par le Sport s’est lancée pleinement dans cette bataille de l’insertion des jeunes dans les quartiers les plus durs de France : plus de 550 jeunes (pas ou faiblement diplômés) ont bénéficié du programme « Déclics sportifs » (dans le cadre d’une cinquantaine de promotions, conduites partout en France).

Plus de 80% des jeunes ont obtenu une sortie positive (CDI ou CDD de longue durée) dont 200 ont intégré le Crédit Agricole et LCL au poste de conseiller de clientèle. Plus d’une centaine de clubs sportifs ont été associé au « sourcing » des jeunes.

Ces pratiques qui associent clubs sportifs, collectivités locales et entreprises sont porteuses d’une nouvelle et grande idée du sport autour de la « performance sociale ». Ce champ d’actions se structure en lien avec les territoires et les maires qui ont su modifier leur politique publique.

Preuve en est à Chanteloup- les-Vignes où le sport est devenu un outil de prévention à part entière, à Roubaix où l’éducation par le sport est centrale, à Calais ou le sport lutte contre l’échec scolaire, mais aussi à La Seyne-sur-Mer autour du rugby, à Montceau-les-Mines et Arras où l’insertion des jeunes sans diplôme par le sport fonctionne…

De nouveaux métiers sont nécessaires pour accompagner ces nouvelles ambitions et celui de coachs d’Insertion par le Sport (lancé par l’Agence pour l’Education par le Sport) vise à faire du sport un acteur fort de l’insertion des jeunes.

Ce nouvel écosystème a la particularité de s’appuyer sur des valeurs nouvelles, riches de sens et qui redéfinissent une nouvelle raison d’être du sport. En premier lieu, l’engagement pour la jeunesse des acteurs de l’éducation par le sport puis, la générosité qui les caractérise et enfin la diversité, car ces espaces sportifs sont des lieux où la mixité sociale est une force colossale.

Le chemin de la reconnaissance du rôle social du sport est encore long

En effet, trop souvent les valeurs du sport ne sont pas en cohérence avec les actions des acteurs, elles sont même dévoyées.

L’UEFA a beau mettre des panneaux autour des stades pour promouvoir le respect, on voit bien que cela n’a pas d’incidence envers le racisme dans le football. Malgré des efforts importants, les entreprises qui utilisent les valeurs du sport comme moyen de communication n’investissent pas encore assez sur la performance sociale et sur le terrain des acteurs vertueux. Du côté des fédérations, elles sont encore trop peu nombreuses à s’engager sur des programmes d’actions sociales, malgré des évolutions comme le programme d’insertion des jeunes de la Fédération Française de Voile. De plus, les grands médias ne parlent pas assez de ces histoires incroyables qui changent la vie des personnes par le sport… Enfin, les derniers championnats du monde d’athlétisme à Doha montrent une vision apocalyptique où le sens du sport et ses valeurs ont disparu.

Tout cela n’est plus tenable et peut s’effondrer si nous ne faisons rien !!

Les valeurs doivent correspondre à des actes forts, comme le font par exemple les Pionniers de la performance sociale du sport, malgré des moyens limités.

Les prochains Jeux Olympiques organisés en France doivent être une occasion forte pour que la performance sociale du sport existe au même titre que la performance de haut niveau.

A travers notre projet « Ambition 2024 : 5000 jeunes talents insérés dans 100 villes françaises », l’Agence pour l’Education par le Sport et les Maires membres de l’AMF lancent une grande dynamique pour qu’une centaine de territoires rejoignent le mouvement de la performance sociale du sport.

Rejoignez-nous, pour que chaque jeune puisse se dire que dans notre pays, même sans diplôme, il est possible de trouver un emploi de qualité.

SIGNATAIRES

Catherine ARENOU Maire de Chanteloup-les-Vignes

Patrice BESSAC Maire de Montreuil

Guillaume DELBAR Maire de Roubaix

Bruno FUCHS Député du Haut-Rhin

Laurent HENART Maire de Nancy

Anne HIDALGO Maire de Paris

Marie-Claude JARROT Maire de Montceau-les-Mines

Régis JUANICO Député de la Loire

Jean-Christophe LAGARDE Député de Seine-Saint-Denis et Président de l’UDI

Aude LAVAL-LAGARDE Maire de Drancy

Gilles LE PROUST Maire d’Allonnes

Valérie LETARD Vice-Présidente du Sénat

Frédéric LETURQUE Maire d’Arras

Thierry PHILIP Président de l’Institut Curie

Philippe RIO Maire de Grigny

Jean-Luc ROTUREAU Conseiller départemental de Maine-et-Loire

Rodolphe THOMAS Maire d’Hérouville