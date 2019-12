Une étude inédite sur la santé des Gens du Voyage en Nouvelle-Aquitaine

Santé publique

Publié le 12/12/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France, Régions

C’est une première en France : la santé des Gens du voyage va faire l’objet d’une étude d’envergure de Santé publique France auprès d’un échantillon de 2000 adultes et enfants de 7 à 13 ans résidant dans quatre départements de Nouvelle Aquitaine.

« Gens du voyage, participez à l’étude sur votre santé » : la communication par voie d’affiche a donné en novembre le top départ d’une étude sur la santé des Gens du voyage en Nouvelle-Aquitaine qui durera jusqu’en juin 2020 sur trois volets : « votre état de santé », « le rôle de l’environnement sur votre état de santé », et « votre accès aux soins ».

Rougeole et saturnisme

En 2017-2018, deux clignotants sanitaires s’étaient allumés : des cas groupés de rougeole au niveau régional et des cas de saturnisme infantile dépistés en Charente.

Devant cette situation, Santé publique France Nouvelle Aquitaine a souhaité réaliser une grande étude épidémiologique avec l’appui de la Fédération nationale des associations solidaires d’actions avec les Tsiganes et les Gens du voyage (Fnasat –Gens du voyage).

Elle vise à :

mieux quantifier les besoins en santé des gens du voyage ;

évaluer la couverture vaccinale de la rougeole et des autres maladies infectieuses à prévention vaccinale prioritairement chez les enfants ;

étudier les liens entre conditions de vie et d’habitat et la santé : rôle de la pollution, démarches sur internet, éloignement des spécialistes, stress, problèmes respiratoires, etc.

L’étude lancée en novembre concerne 2000 adultes et enfants de 7 à 13 ans tirés au sort et résidant dans 4 départements de la région.

Des enquêtes seront réalisées en face à face jusqu’en avril 2020 par un travailleur social d’une association locale (réseau Fnasat ou centre social). Deux questionnaires ciblent les adultes et les enfants de 7 à 13 ans, et un troisième vise à décrire les caractéristiques du lieu de vie et de l’habitat.

Cumul de déterminants défavorables

Sur le plan régional, cette étude viendra appuyer le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (Praps) 2018-2023 de l’agence régionale de santé qui en amont, avait largement associé des acteurs de santé et sociaux du territoire, dont le réseau de la Fnasat-Gens du voyage.

Sur le plan national, elle donnera des informations sanitaires à la Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) et à la Commission nationale consultative des gens du voyage. Une note de 2017 de Santé publique France pointait chez les gens du voyage «un cumul de déterminants sociaux, économiques et environnementaux défavorables entraînant une forte vulnérabilité face aux problèmes de santé et d’accès aux soins ».