Le défi lancé aux ados ? Qu’ils lâchent leurs écrans !

Le « défi 10 jours sans écrans », c’est le challenge soumis à 9 600 collégiens vendéens, qui se sont remis à lire, à bricoler et à faire du sport.

Chiffres-clés Coût : 30 000 € pour les interventions d’un spécialiste dans 25 collèges sur 3 ans.

Contact : Stéphanie Bioteau, directrice de la communication, des grands événements et du sport, 02.28.85.85.60.

[Vendée 655 500 hab.] A l’initiative du département de la Vendée, 9 600 élèves de 25 collèges publics et privés ont participé, entre 2016 et juin 2019, au « défi 10 jours sans écrans ». Un défi qui a constitué l’une des actions du « schéma Vendée enfance famille » adopté pour la période 2016-2021. « Les adolescents passent en moyenne 3 h 30 par jour devant leurs écrans, selon une enquête Ipsos de 2015, soit près de 1 300 heures par an, contre 800 heures par an pour l’école… » souligne Isabelle Rivière, vice-présidente du conseil départemental et présidente de la commission « solidarité et famille ». Ces statistiques ont mené ses membres à décider, dès 2016, de mobiliser les enfants et leurs familles.

Réunions explicatives

Vincent Mathieu, principal du collège Michel Ragon à Saint-Hilaire-de-Loulay, où l’épreuve s’est tenue du 4 au 13 juin derniers, raconte le déroulement du défi sans écrans (1) : « Jacques Brodeur, fondateur québécois d’Edupax (2) anime une première réunion visant le personnel de chaque collège, puis une seconde pour les parents. Il passe ensuite dans toutes les classes avant que ne commence le défi ».

Edupax complète la préparation par des outils en ligne. C’est alors que les collégiens volontaires s’engagent, et marquent des points pendant la semaine, davantage le week-end (car l’épreuve est jugée plus dure), et ce, d’autant plus qu’ils parviennent à se passer de leurs écrans. Côté résultats, Jacques Brodeur note un taux de participation de 50 % environ dans les collèges en général.