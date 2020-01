Grilles indiciaires des directeurs généraux adjoints des départements

Carrières et salaires

Publié le 23/01/2020 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Le directeur général adjoint de département est un proche collaborateur du président du conseil départemental. Sa rémunération est un grande partie composée d'un salaire, ou "traitement indiciaire" défini par une grille indiciaire propre à son emploi. Il existe deux grilles indiciaires pour ce DGA, applicables suivant la taille du département.

Le directeur général adjoint des services (DGAS) de département fait partie de l’équipe qui, sous l’autorité directe du président du conseil départemental, impulse et applique les politiques relevant de la collectivité territoriale. Il ne peut être occupé que par un fonctionnaire de catégorie A ou A+ (un attaché territorial ou un administrateur territorial, le plus souvent) détaché dans cet emploi ou par une personne recrutée sous contrat à durée déterminée (CDD).

Fonctionnaire ou contractuel, le salaire, ou traitement indiciaire, est calculé sur la base d’une grille indiciaire propre à l’emploi fonctionnel concerné.

Il existe une grille de rémunération pour les DGAS des départements comptant plus de 900.000 habitants et une autre pour les DGAS des départements d’au plus 900.000 d’habitants. Ces grilles indiciaires déterminent leurs salaires, ou « traitements indiciaires ». S’y ajoutent différents éléments de rémunération spécifiques.

Echelles des salaires pour l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de département DGAS de département de moins de 900.000 habitants : de 2.770 euros, au premier échelon (chevron I), à 4.555 euros, à l’échelon le plus élevé.

de 2.770 euros, au premier échelon (chevron I), à 4.555 euros, à l’échelon le plus élevé. DGAS de département de plus de 900.000 habitants : de 3.190 euros, au premier échelon (chevron I), à 5.000 euros, à l’échelon le plus élevé . (*) Montants au 1er janvier 2020, arrondis à la dizaine la plus proche.

Le traitement indiciaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice : 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017.

Deux revalorisations indiciaires liées au protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), sont intervenues, l’une rétroactivement au 1er janvier 2017, l’autre au 1er janvier 2019. Le PPCR ne prévoit pas d’autre revalorisation pour cet emploi fonctionnel. En contrepartie, un abattement primes-points est appliqué sur les indemnités perçues par l’agent.

Echelle indiciaire des DGAS des départements – Jusqu’à 900.000 habitants

A compter du 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire mensuel brut, en € 1 713 591 1 an 2.769,44 2 762 628 1 an et 6 mois 2.942,82 3 831 681 2 ans 3.191,18 4 898 731 2 ans et 6 mois 3.425,48 5 953 773 2 ans et 6 mois 3.622,29 6 1027 830 2 ans et 6 mois 3.889,4 Chevr.I 4.170,56 7 HEA – Chevr.II 4.334,57 Chevr.III 4.554,81

Echelle indiciaire des DGAS des départements – Plus de 900.000 habitants

A compter du 1er janvier 2019

Echelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire mensuel brut, en € 1 831 681 1 an 3.191,18 2 898 731 1 an et 6 mois 3.425,48 3 953 773 2 ans 3.622,29 4 1027 830 2 ans et 6 mois 3.889,4 Chevr.I 4.170,56 5 HEA 3 ans Chevr.II 4.334,57 Chevr.III 4.554,81 Chevr.I 4.554,81 6 HEB – Chevr.II 4.746,94 Chevr.III 4.999,98

Autres éléments de rémunération des DGAS des départements

Outre le traitements indiciaire, le fonctionnaire détaché sur emploi fonctionnel peut percevoir une prime de responsabilité, en plus des primes et indemnités liées à son grade d’origine.

Il pourrait également bénéficier, sous conditions, d’avantages en nature : logement de fonction, véhicule de fonction, prise en charge des frais de représentation notamment.

Par ailleurs, ces agents bénéficient, s’ils remplissent les conditions légales, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

