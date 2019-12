Intégrer le cheval dans les interventions techniques

En 2020, les professionnels rennais disposant d’un droit de terrasse n’auront plus l’autorisation d’utiliser d’équipement de chauffage… Une décision acceptée parce qu’elle s’applique à tous de la même manière et qu’elle s’inscrit dans une ...

Les derniers évènements climatiques ont sans doute marqué les esprits des Français qui y sont de plus en plus sensibles et en font l’une de leurs principales préoccupations. Pour les services d’eau et d’assainissement, c’est l’un des principaux enjeux à ...