« Imposer la parité dans les clauses sociales des marchés publics paraît compliqué »

[entretien] marchés publics

Publié le 18/12/2019 • Par Diane Berger • dans : Actu juridique, France

Environ quatre bénéficiaires de la clause sociale sur cinq sont des hommes. ­Raphaële ­Voss, chargée du développement de ces clauses au groupement d’intérêt public (GIP) ­Maximilien, veut sensibiliser donneurs d’ordre et entreprises.

Aujourd’hui, quels sont les profils des travailleurs qui bénéficient de la clause sociale ?

Ce sont à 80 % des hommes, contre 20 % de femmes. Toutefois, ce chiffre est assez schématique : cela dépend des types de marché, des donneurs d’ordre, des départements… Parfois on est à 85/15, parfois à 75/25. Il faut trouver une solution pour que les femmes bénéficient de la clause sociale, car c’est un levier vers l’insertion professionnelle. Or les marchés publics (leur attribution se fait selon des critères liés à l’emploi ou à la lutte contre l’exclusion, ndlr) où l’on retrouve le plus de clauses sociales sont ceux du BTP et les métiers de ce secteur sont très masculins.

Quelles sont les pistes pour améliorer la situation ?

Il faut d’abord changer la vision des métiers de tout un chacun. Celle ...