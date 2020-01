Aidé par une association, un village insère des migrants et développe son activité

Social

Publié le 02/01/2020 • Par Juliette Loiseau • dans : Innovations et Territoires, Régions

L’association d’insertion Tero Loko, accueillie par la petite commune de Notre-Dame-de-l'Osier, en Isère, a permis la création d’une boulangerie et d’un marché.

Chiffres-clés 9 emplois créés (5 en insertion).

créés (5 en insertion). Le marché hebdomadaire attire une cinquantaine d’habitants du territoire.

attire une cinquantaine d’habitants du territoire. Plus de 30 paniers sont vendus chaque semaine.

[Notre-Dame-de-l’Osier, Isère, 500 hab.] Depuis mars 2018, la commune de Notre-Dame-de-l’Osier accueille l’association Tero Loko. Avec des activités de maraîchage et de boulangerie, celle-ci veut faciliter l’insertion des personnes réfugiées. « Nous avions envie que le projet réponde à l’insertion professionnelle tout en apportant quelque chose au territoire, explique Adeline Rony, cofondatrice et encadrante en boulangerie. Le but est de faire tomber les barrières et les préjugés, et c’est en mettant en place la rencontre que c’est possible. »

A l’origine, deux constats : les solutions manquent pour faciliter l’intégration de ces personnes sous protection internationale et les services en milieu rural disparaissent peu à peu, isolant les habitants. Le projet se développe en partenariat étroit avec ce village de 500 habitants et répond aux volontés de créer une activité économique, d’accueillir des personnes réfugiées dans un projet à taille humaine et d’établir une mixité sociale sur le territoire.

Bistrot Loco

La municipalité bénéficie d’un patrimoine immobilier conséquent, composé de beaucoup de vieux bâtiments inutilisés. « Les bailleurs sociaux ne venaient plus sur notre commune », détaille le maire, Alex Brichet-Billet.