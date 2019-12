Ces présidents de régions et départements qui multiplient les casquettes

Publié le 13/12/2019 • Par Alexandre Léchenet Jean-Baptiste Forray • dans : France

Un grand nombre de présidents de conseil régionaux ou départementaux jouent également un rôle important dans les communes et les intercommunalités. Voyage au pays des cumulards, grâce aux données du Répertoire national des élus.

Le patron des Hauts-de-France le clame haut et fort. Xavier Bertrand (Ex-LR) s’est mis à l’écart des petits arrangements de la vie politique nationale. L’ancien ministre a quitté les ors de l’Assemblée en 2016. Cela ne l’empêche pas d’être très présent dans la vie locale.

Xavier Bertrand ne se contente pas de présider la troisième région de France. Le conseiller municipal de Saint-Quentin (54 500 hab., Aisne) est aussi à la tête de sa communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (81 500 hab., 39 communes).

Plus méconnu, son collègue président de la Bretagne, Loïg Chesnais-Girard (PS) possède peu ou prou la même collection de mandats. Le patron de région et conseiller municipal de Liffré (7500 hab., Ille-et-Vilaine) tient les manettes de la communauté de communes de Liffré-Cormier (25 000 hab., 9 communes).

La collection d’écharpes de Martine Vassal

25 présidents de département figurent dans des exécutifs intercommunaux, dont 13 comme présidents et 12 en tant que vice-présidents. Le cas le plus spectaculaire ? Martine Vassal (LR).

La patronne du puissant conseil départemental des Bouches-du-Rhône préside aussi la métropole d’Aix-Marseille-Provence (1,9 millions d’hab., 92 communes). Une intercommunalité qui affiche un budget de plus de 4 milliards d’euros. Martine Vassal doit son fauteuil à son siège de conseillère municipale de Marseille. Cette élue fort occupée est d’ailleurs entrée en campagne pour succéder à Jean-Claude Gaudin à la tête de la cité phocéenne en mars 2020.

Parmi les cumulards, on repère une autre valeur montante de la droite, François Durovray (LR). Patron du conseil départemental de l’Essonne à la faveur des ennuis judiciaires de Georges Tron, le premier adjoint de Montgeron (24 000 hab.) préside également aux destinées de sa communauté d’agglomération (177 500 hab., 9 communes). Un territoire que ce professionnel de la politique connaît sous toutes ses facettes. François Durovray a oeuvré à la mairie d’Yerres, comme directeur de cabinet de l’ancien président de son agglomération, Nicolas Dupont-Aignan (DLF).

La nouvelle jeunesse de Claude Térouinard

Son collègue des Yvelines, Pierre Bédier (LR) multiplie aussi les casquettes. Patron de son département, le conseiller municipal de Mantes-la-Jolie (44 000 hab.) occupe le poste de vice-président délégué aux grands projets au sein de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et Oise (410 600 hab., 73 communes). Une intercommunalité qu’il a façonné et dont chacun s’accorde à penser qu’il en est l’homme fort.

Plus exotique, Claude Térouinard (Divers droite) découvre les charmes du véritable cumul des mandats locaux, passé le cap des 80 ans. Patron du conseil départemental d’Eure-et-Loir en 2017 – à la faveur de la loi interdisant au sénateur Albéric de Montgolfier (LR) de rester à la tête de cette collectivité – le conseiller municipal de la commune nouvelle d’Arrou a conservé son fauteuil de vice-président de la communauté de communes du Grand Châteaudun (40 900 hab., 24 communes).

Pour rappel, les intercommunalités, qui ne sont pas des collectivités de plein exercice, n’entrent pas dans les règles les plus drastiques du cumul des mandats.

Les présidents de conseil régional ou départemental ne peuvent ainsi pas être maires, ce qui ne les empêche pas de garder un rôle important dans leurs communes : 21 d’entre eux sont également premiers adjoints, dont huit sont aussi présidents d’intercommunalité.

