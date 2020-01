Accueil

Insite, l’association qui trouve les jeunes dont votre territoire a besoin

Publié le 03/01/2020 • Par Frédéric Ville • dans : Innovations et Territoires

Flickr cc by Horia Varlan

Insite France met en relation, via ses chargés de mission, des territoires ruraux d'Occitanie soucieux d’un développement économique et durable, et des jeunes volontaires aux profils en adéquation. Les jeunes apportent leur énergie, mais aussi du sang neuf aux projets locaux. Mais comment capitaliser les actions mises en place par les jeunes après leur départ?

