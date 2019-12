Les territoriaux pointent la pénibilité de leurs métiers

Retraites

Publié le 16/12/2019 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Les métiers donnant droit à une retraite anticipée vont être redéfinis. L’occasion, pour les agents territoriaux, d’évoquer les contraintes inhérentes à leurs missions.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Le terme de pénibilité englobe-t-il l’épuisement psychologique lorsqu’on est travailleur social depuis plus de quarante ans à gérer la souffrance humaine au quotidien ? » Tout est dit dans ce « post » de Zaza (son pseudonyme) sur la plateforme de consultation citoyenne sur la réforme des retraites (1). Même désarroi derrière celui de Steph B, à propos des policiers municipaux : « Certains subissent (principalement dans les zones urbaines) des contraintes importantes, physiques, mais aussi au niveau de leurs horaires et plannings. Leur métier a des impacts importants sur leur vie familiale et personnelle. »

Oui, disent-ils, la pénibilité existe dans la fonction publique territoriale et il faut mieux la prendre en compte. « Au vu des alertes, notamment au niveau de la santé publique ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier